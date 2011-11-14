Нелегальных мигрантов ловят на крупнейшем рынке Украины

В Харьковской области с начала года выявлено 879 нелегальных мигрантов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, 871 нелегал выдворен за пределы Украины, в том числе 224 – в принудительном порядке. Немалую часть всех этих нелегалов правоохранители выявили на одном из крупнейших рынков Украины – в торговом центре «Барабашово» в Харькове, добавили в ГУ МВД.

В сообщении также отмечается, что в Харьковской области с начала года за нарушение правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства привлечены к административной ответственности 7 тыс. 402 человека. В том числе за нарушение правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины привлечені к административной ответственности 5050 иностранцев и лиц без гражданства.

Также к административной ответственности привлечено 2 тыс. 352 физических и юридических лица, выступавших принимающей стороной, из них: 167 должностных лиц, допустивших нарушение порядка трудоустройства или учебы иностранных граждан, 1 тыс. 885 физических лиц за не осуществление мер по обеспечению своевременной регистрации иностранцев, 265 физических лиц, которые предоставляли жилье, автотранспорт или другие услуги иностранцам с нарушением законодательства об их правовом статусе, 35 физических лиц, которые незаконно перевозили иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.