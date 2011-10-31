Женщины-бизнесмены, родившие детей, 9 месяцев не могут получить больничные

Минсоцполитики до сих пор не разработало новую схему начисления больничных выплат. Поэтому родившие детей женщины-предприниматели вот уже девять месяцев не могут получить этих денег.

Еще в прошлом году таких проблем не было. Недавно руководство фонда рекомендовало своим рабочим органам приостановить применение и использование в своей работе разъяснения Минис­терства социальной политики Украины от 22.07.2011 г. №7475/0/14-11/18, обосновывая это тем, что исполнительная дирекция фонда обратилась в Минсоцполитики по поводу урегулирования вопросов о праве на материальное обеспечение указанной категории женщин.

Этот факт подтвердил ZN.UA и заведующий отделом социальных выплат областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности во Львовской области Богдан Прокопенко. По его словам, проблемы с выплатой помощи по временной потере трудоспособности, выплатой помощи во время беременности и родов возникли с 1 января с.г. Поскольку до сих пор не разработаны механизмы расчетов и оплаты, фонд никак не может осуществить выплаты этих средств. У матерей уже дети бегают, а они до сих пор не получили больничных. Такая ситуация во всей Украине.

Предприниматели также обращают внимание на то обстоятельство, что в случае заболевания они могут получать больничные только начиная с шестого дня больничного режима. Согласно действующему законодательству, первые пять дней больничного оплачивает работодатель и относит эти затраты к валовым затратам предприятия, а оплату остальных дней больничного производит работодатель. Потом Фонд соцстрахования компенсирует ему эти затраты путем перечисления соответствующих сумм на текущий счет или путем уменьшения суммы обязательств работодателя к фонду. Таким образом, первые пять дней помощь предпринимателям должна предоставляться за счет предприятия. Поскольку у предпринимателей работодателя нет, то болеть им приходится за свой счет. Тогда как взносы платить нужно регулярно.