Черновецкий внедряет нововведение в строительстве

Киевская городская государственная администрация намерена запретить корректировку утвержденных проектов строительства без ее разрешения. Об этом сегодня сообщил журналистам главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал, что председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, «возможно, уже подписал» соответствующее распоряжение.

В.ПРИСЯЖНЮК отметил, что нововведение касается всех объектов строительства - как жилья, так и коммерческой недвижимости.

Он добавил, что заказчики строительства нередко подают на рассмотрение архитектурно-градостроительного совета Киева корректировку проекта с целью повышения этажности объекта, и, соответственно, получения большего количества площадей. Однако теперь без разрешения Киевской горгосадминистрации этого нельзя будет делать.