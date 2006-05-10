«Райффайзенбанк Украина» отказался от эмиссии пластиковых карт MasterCard. Об этом УНИАН сообщили в банке.

«Мы прекратили проект по выпуску карт с MasterCard, и сегодня по эмиссии новых карт работаем с Visa», - сообщила сотрудница банка. При этом она отметила, что ранее выпущенные «Райффайзенбанком» карты MasterCard действительны до окончания срока их действия.

В банке также сообщили, что прекращен выпуск карт MasterCard в системе Raiffeisen только «Райффайзенбанк Украина», а банк «Аваль» продолжает эмиссию карт этой платежной системы.

Справка УНИАН. По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA», на 1 апреля 2006 года «Райффайзенбанк Украина» эмитировал более 41 тыс. карточек MasterCard&Maestro, платежной системы Visa - около 11,5 тыс. карточек.

Банк «Аваль» на 1 апреля 2006 года эмитировал более 1,9 млн. карточек MasterCard&Maestro, платежной системы Visa - более 1,88 млн. карточек.