В Украине ожидаются дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в Черниговской и Сумской областях, а утром и днем в южных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в центральных областях 11-16°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12-13 мая - переменная облачность. 12 мая в Украине, кроме западных областей, 13 мая в восточных областях и южной части кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях 12 мая 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°; днем 12 мая 14-19°, 13 мая 17-22°.

14-15 мая - преимущественно без осадков, только 14 мая в восточных областях, Приазовье и Крыму, 15 мая в западных, а днем и в северных областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 6-11°, днем 18-24°, 15 мая в западных областях 14-19°.

16-20 мая - кратковременные дожди. Температура ночью 5-10°, 16-17 мая в западных, северных, центральных областях, а 18-19 мая в восточных областях и на севере Левобережья местами 2-4° тепла; днем в Украине 16-22°, 20 мая 12-18°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 16-18°, по области ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.

12-13 мая - переменная облачность. 12 мая небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; 13 мая без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 12 мая 14-19°, 13 мая 17-22°.

14-15 мая - преимущественно без осадков, лишь днем 15 мая местами кратковременный дождь. Температура ночью существенно не изменится, днем 19-24°.