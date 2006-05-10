Новый собственник ”Криворожстали” наводит контраргументы

Администрация ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (МСКР) направила главе Фонда государственного имущества Украины Валентине СЕМЕНЮК письмо, в котором выражает свое несогласие с заявлением Фонда о невыполнении новым собственником завода договорных обязательств купли-продажи «Криворожстали».

Как сказано в сообщении отдела по связям со СМИ меткомбината, переданном в УНИАН, так руководство предприятия отреагировало на сообщения СМИ со ссылкой на пресс-службу ФГИУ, в которых Mittal Steel Germany Gmb и администрацию завода обвиняют в невыполнении условий договора покупки пакета акций ОАО «Криворожсталь».

Администрация «Міттал Стіл Кривий Ріг» заявляет о том, что условия договора купли-продажи пакета акций ОАО «Криворожский горно-металлургический комбинат «Криворожсталь» от 28 октября 2005 года № КПП-497 выполняются. «О выполнении инвестобязательств сказано в акте Фонда государственного имущества Украины, составленном по результатам проверки, проведенной на МСКР», - подчеркивается в сообщении предприятия.

В сообщении приводится высказывание главы администрации по кадрам и связям с общественностью МСКР Франка ПАННИРА относительно заявления ФГИУ о расторжении договора купли-продажи «Криворожстали»: «Заявлять о расторжении договора из-за существующих разногласий в трактовке одного пункта обязательств при том, что все другие, а их почти 60, выполняются, - нелогично и неправильно». По мнению Ф.ПАННИРА, аргументы, которые приводил ФГИУ во время предварительных встреч для пояснения своей позиции по спорным пунктам, неубедительны.

На меткомбинате считают, что замечания, указанные в акте проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь», должны рассматриваться не как нарушение условий договора покупателем, а как существующие между ним и ФГИУ расхождения в понимании выполнения некоторых норм договора из-за различного толкования сторонами этих норм.

При этом администрация МСКР отмечает, что «ФГИУ как одна из сторон договора, прежде чем делать заявления о возможном обращении в суд по поводу расторжения договора купли-продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь», имеет право обратиться в суд за толкованием спорных норм этого договора. Только после получения разъяснения спорных норм ФГИУ мог бы принимать соответствующие решения», - сказано в заявлении руководства «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Как сообщал УНИАН, 6 мая Фонд государственного имущества Украины заявил о намерении обратиться в суд, если новый собственник ОАО «Криворожсталь» - компания Mittal Steel Germany GmbH на протяжении 30 дней не выполнит инвестобязательств, к выполнению которых у Фонда есть претензии (выплата «тринадцатой» зарплаты и увеличение тарифа по оплате труда, исходя из минимального прожиточного уровня - УНИАН).

Такие выводы сделала Комиссия по вопросам обжалования результатов проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций ОАО «Криворожсталь» по результатам своей работы с 14 по 25 апреля 2006 года.

* * * В ноябре 2005 года контрольный пакет ОАО «Криворожсталь» в размере 93,02% уставного фонда приобрела компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия). Впоследствии комбинат был переименован в «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Отличительной чертой условий договора по «Криворожстали» является большой блок социальных обязательств, которые должен выполнить новый собственник. Обязательства нового собственника «Криворожстали» по «социалке» подробно расписаны в 19-ти пунктах договора купли-продажи меткомбината.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.