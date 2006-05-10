450 человек эвакуированы из вокзала в Харькове
12:16, 10 мая 2006Общество
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"Шутницу" уже задержала милиция
В Харькове неизвестное лицо по телефону сообщило милиции, что в помещении железнодорожного вокзала Харьков-Пассажирский заложена взрывчатка.
Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, из вокзала немедленно были эвакуированы около 450 пассажиров и обслуживающий персонал. Взрывоопасные предметы не выявлены. Принятыми мерами установлено, что это безосновательное сообщение сделала 20-летняя жительница Луганской области. Подозреваемая задержана.
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