В Харькове 13 человек порезали себе вены

13 человек, которые содержатся в Харьковском следственном изоляторе, порезали себе вены.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Сергея СТОРОЖЕНКО.

По информации вице-губернатора, семь человек, которые содержатся в Харьковском СИЗО, недовольные усилением режима содержания в связи с праздниками, порезали себе вены. Еще шестеро сделали так же “из солидарности”. По словам С.СТОРОЖЕНКО, на данное время прокуратура Харьковской области проводит расследование инцидента.

В Управлении департамента по вопросам исполнения наказаний в Харьковской области корреспонденту УНИАН подтвердили эту информацию. Представитель Управления сказал, что событие произошло во вторник, 9 мая, в Харьковском СИЗО №27 на Холодной горе. Он не рассказал подробностей инцидента, а только отметил, что арестованные не порезали себе вены, а “нанесли незначительные царапины”.