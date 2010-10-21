Янукович уволил Куницына из-за болезни

Сергей КУНИЦЫН уволен с должности Постоянного представителя Президента в Крыму, в первую очередь, из-за болезни, заявляет заместитель главы Администрации Президента Олег РАФАЛЬСКИЙ.

«Это, в первую очередь, вызвано тем, что Сергей Владимирович болеет», - сказал О.РАФАЛЬСКИЙ, которого цитирует пресс-служба Представительства главы государства в Крыму.

Вместе с тем он считает, что С.КУНИЦЫНА «рано списывать со счетов».

«Его последнее слово - хоть в крымской политике, хоть в общеукраинской - еще не сказано. Он находится в стратегическом резерве, и я думаю, скоро вы услышите о его новых назначениях. А пока, после операции, нужно поберечь здоровье», - сказал чиновник.

Замглавы Администрации Президента поблагодарил С.КУНИЦЫНА за работу: «За это время Представительство обрело новое звучание, были налажены процессы координации, сотрудничества органов крымской власти. От имени Президента Украины я хочу выразить Сергею Владимировичу поддержку и еще раз пожелать крепкого здоровья».

О.РАФАЛЬСКИЙ приехал в Крым, чтобы официально представить коллективу исполняющего обязанности Постоянного представителя Президента в автономии Виктора ПЛАКИДУ.

«Сейчас он (В.ПЛАКИДА) занимает должность министра энергетики (Крыма). После урегулирования процедуры и моментов, связанных с его освобождением, с новой должностью, я думаю, будет подписан еще один указ Президента, где эта приставка «и.о.» уйдет», - сказал О.РАФАЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 13 октября уволил С.КУНИЦЫНА с должности Постоянного представителя главы государства в Крыму, назначив В.ПЛАКИДУ исполняющим обязанности постпреда.

В.ПЛАКИДА с апреля этого года работает министром топлива и энергетики Крыма, ранее - с июня 2006 года по март 2010-го - был председателем Совета министров автономии. С.КУНИЦЫН работал представителем Президента в Крыму с апреля 2010-го.

Министров в Крыму назначает и увольняет парламент автономии.

С.КУНИЦЫНУ была сделана операция на позвоночнике.