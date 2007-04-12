Мороз: компромисс возможен

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ настаивает на том, что досрочные выборы в ВР должны проходить только вместе с досрочными президентскими выборами

Об этом он сказал в интервью журналистам.

На вопрос корреспондента УНИАН, возможен ли компромисс политических сил в вопросе проведения досрочных выборов, но с перенесением их с 27 мая на более поздний срок, А.МОРОЗ ответил: «Возможен и такой компромисс при условии, что выборы будут и Президента, и парламента».

Он отметил, что слушал сегодняшнюю пресс-конференцию Президента Виктора ЮЩЕНКО и увидел, «насколько четко Виктор Андреевич знает нормы Конституции которые дают гарантии против досрочных президентских выборов». «Он сослался на эти нормы, но (в Конституции) там еще есть основания», - подчеркнул А.МОРОЗ.

В то же время председатель ВР отметил что когда В.ЮЩЕНКО говорит о досрочном роспуске парламента, то почему-то не ссылается на ст. 90 Конституции, в которой также есть четкие основания для роспуска парламента.

А.МОРОЗ соглашается, что на сегодняшний день создана «юридическая коллизия». Он отметил, что никто не отменял постановлений Верховной Рады и они обязательны на всей территории Украины, но при этом никто не отменял и указ Президента о роспуске парламента.

«Но конфликт между этими двумя правовыми актами существует. Это юридический конфликт, и его нужно решать, так, как он создан. Если политическими методами – значит, политическими его нужно снимать», - сказал А.МОРОЗ.

По его мнению, необходимо одновременно отменить как акты ВР, так и указ Президента, а затем садиться за стол переговоров, «и окажется, что нам не о чем вести дискуссию».

По словам А.МОРОЗА, на сегодняшний день уже не существует даже формального основания (для роспуска ВР), на которое ссылался Президент Украины, поскольку парламент отменил норму Регламента ВР о возможности народных депутатов единолично присоединяться к парламентской коалиции.

Председатель ВР отметил, что все разговоры о том, что якобы некоторые политические силы отказались от своих избирательных программ «и чуть ли не предали интересы народа», являются не чем иным как «домыслами такого политологического характера, а не юридическими аргументами». «А Президент и другие представители власти должны руководствоваться, бесспорно, правовыми нормами», - заявил А.МОРОЗ.