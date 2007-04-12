Азаров: Украине рано вводить налог на недвижимость

В Украине в ближайшие несколько лет налог на недвижимость вводиться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на брифинге.

При этом он отметил, что в проекте Налогового кодекса существует норма, предусматривающая существование такого налога, однако в связи с тем, что в Украине не создана необходимая система оценки стоимости недвижимости, вводить налог нецелесообразно.

«Отсутствует объективная оценка недвижимости, и поэтому вводить налог сейчас, в тех условиях, когда мы говорим о либерализации нашего налогового законодательства, члены рабочей группы (по созданию Налогового кодекса - УНИАН) посчитали нецелесообразным. Нам предстоят еще дискуссии в Верховной Раде, я так понимаю, но принцип правительства - это минимальное количество налогов» - отметил АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики Н.АЗАРОВ сообщил, что 18 апреля проект Налогового кодекса будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а еще через неделю он будет рассмотрен Верховной Радой.

Ранее первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Вадим КАЙЗЕРМАН заявлял, что проект Налогового кодекса предусматривает введение налога на недвижимость, который будет засчитываться в местные бюджеты.

Кроме того, в кодексе будет предусматриваться уменьшение налоговой нагрузки, в частности, на фонд оплаты труда и администрирование налогов, в частности НДС.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал концепцию создания Налогового кодекса.

Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%.

Кроме этого, финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.