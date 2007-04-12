Сацюк засудит Ющенко за заявление об отравлении

Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Владимир САЦЮК подал гражданский иск к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть распространенную ранее информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.

Как стало известно УНИАН, сегодня Шевченковский районный суд г. Киева на предварительном рассмотрении иска В.САЦЮКА о защите чести, достоинства и деловой репутации решил принять иск к рассмотрению по существу.

По информации собеседников агентства, рассмотрение иска по существу В.САЦЮКА к В.ЮЩЕНКО должно начаться 14 мая в 15.00.

Справка УНИАН. Во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.