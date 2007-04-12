Наша Украина угрожает докладчику КС прокуратурой и СБУ

Блок “Наша Украина” призывает судью Конституционного Суда Сюзанну СТАНИК через суд опровергнуть информацию, распространенную в СМИ, о якобы получении ею взятки в виде квартир в центре Киева.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил член “Нашей Украины”, народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, сегодня утром интернет-издание “Реальная политика” распространило информацию о том, что якобы С.СТАНИК получила в подарок две квартиры в Киеве по адресу: Нестеровский переулок, 6.

В частности, в сообщении, к которому апеллирует народный депутат, речь идет о контактах, которые, по утверждению сайта, перед этим имели место “между заместителем министра Кабинета министров Украины Еленой ЛУКАШ и заместителем председателя Конституционного Суда Украины Сюзанной СТАНИК”.

“28 марта 2007 года частный нотариус СОТНИКОВА удостоверила договор дарения. В соответствии с этим договором, Оксана Федоровна АНТОНЕНКО “подарила” Сюзанне Романовне СТАНИК две квартиры (№27-28) по адресу Нестеровский переулок, 6.... Риелторы оценивают совокупную стоимость приобретенных для С.СТАНИК квартир в 2 миллиона долларов”, - сказал депутат, цитируя информацию, распространенную сайтом “Реальная политика”.

По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, “Наша Украина” не верит в достоверность этой информации, но, учитывая общественное внимание к Конституционному Суду, просит С.СТАНИК подать в суд на этот сайт и опровергнуть эту информацию.

Р.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что если она этого не сделает, «Наша Украина» “оставляет за собой право немедленно обратиться в прокуратуру и СБУ, поскольку в случае если оно (обвинение – УНИАН) подтвердится, это подвергнет сомнению действия и решения судьи - докладчика КС (по конституционному представлению относительно указа Президента о роспуске парламента – УНИАН)”, - отметил депутат.

Он продемонстрировал распечатку из интернет-издания “Реальная политика”, которое обнародовало расшифровку якобы разговора С.СТАНИК с заместителем министра Кабинета министров Украины Е.ЛУКАШ.