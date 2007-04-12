Гриценко на километр не подпустит Калашникова к военным

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО называет “бредом” заявления народного депутата Олега КАЛАШНИКОВА предлагает Партии регионов лишить его депутатского мандату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня журналистам на полигоне «Широкий лан».

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что О.КАЛАШНИКОВ уже не первый раз делает провокационные заявления о том, что якобы готовится переворот, а подразделения Минобороны пытаются кого-то арестовать.

Он добавил, что ему стыдно, что О.КАЛАШНИКОВ носит звание офицера запаса и делает такие провокационные заявления.

Как сказал министр обороны, если бы он имел полномочия, он «через одну минуту» лишил бы его воинского звания.

«Я думаю, что нужно сделать выводы руководству Партии регионов - по моему мнению, депутата КАЛАШНИКОВА нужно было лишить депутатского статуса еще после того, как он совершил позорный поступок в отношении журналиста», - добавил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, если они этого не сделают, он «на километр» не подпустит его к военным.

«Он (О.КАЛАШНИКОВ) не достоин звания офицера-запаса, которое он, к сожалению, формально носит», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что политическая ситуация в стране достигла кипения, и политики должны безотлагательно принимать решение о выходе из политического кризиса. Министр добавил, что армия будет выполнять свою стабилизирующую функцию своим спокойствием, выдержкой и ответственностью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, О.КАЛАШНИКОВ заявил в ВР, что спецподразделения Минобороны готовятся к захвату правительства, Верховной Рады и к «захвату премьер-министра и сопровождающего его кортежа».

По его словам, сегодня по крайней мере три боевых элитных группы специального назначения в составе 100, 150 и 80 человек «готовы выполнять задания по захвату Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, осуществлять аресты депутатов – членов Коалиции национального единства, членов правительства, а также готовы осуществлять аресты на рабочих местах».

О.КАЛАШНИКОВ заявил, что А.ГРИЦЕНКО не позволил народным депутатам проверить места, где расположены части спецподразделений. «Фактически сегодня три боевых подразделения готовы осуществить государственный переворот и осуществить неконституционный захват власти», - подчеркнул О.КАЛАШНИКОВ.