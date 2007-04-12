Министр обороны Украины принял дополнительные меры

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО на время политического кризиса запретил Главной военной инспекции Минобороны повышать степень боевой готовности воинских частей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в самолете, направляясь с рабочей поездкой в Херсонскую область.

«Для того, чтобы не было подозрений, недоразумений, министр обороны употребил дополнительные шаги, которых я не делал бы в нормальной ситуации – внес изменения в план работы Главной военной инспекции, которая согласно плану приводит в повышенную степень боевой готовности отдельные военкоматы, части, соединения для проверки их возможности выполнять задачи на случай боевых действий», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он отметил, что такие мероприятия осуществлены для того, чтобы не провоцировать подозрений на период, пока будет решаться политический конфликт.

«Я запретил проведение этих плановых проверок для того, чтобы никто ни в одной области – ни политики, ни местное население - не воспринимали эти меры, как подготовку к силовому вмешательству Вооруженных Сил в политический процесс», - подчеркнул министр.

А.ГРИЦЕНКО также напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от силовых структур придерживаться Конституции и законодательства, и никоим образом не вмешиваться в политический конфликт.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля во время встречи с руководителями силовых ведомств Президент в который раз обратил внимание собравшихся на то, что их миссия исключительно миротворческая, аполитичная. “Вы должны демонстрировать обществу, что при любых обстоятельствах способны удержать общественный порядок и общественное спокойствие», - отметил В.ЮЩЕНКО.