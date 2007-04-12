Украину вновь причислили к странам, сотрудничающим с США в рамках ПРО

Администрация Джорджа БУША вновь назвала Украину числящейся в списке 15 государств мира, которые осуществляют сотрудничество с США в рамках американской программы противоракетной обороны (ПРО). Как сообщает РИА «Новости»,об этом говорится в распространенном в среду в сенате США докладе помощника министра обороны США по стратегическому потенциалу Брайана ГРИНА.

Как отмечается в документе, «сегодня 15 стран, включая 9 только в НАТО, участвуют в тех или иных усилиях по ПРО, размещая на своей территории ключевые объекты или активы, или активно обсуждая такую возможность». В частности, говорится в докладе, в настоящее время по вопросам ПРО сотрудничают "США, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Италия, Израиль, Индия, Япония, Нидерланды, Польша, Испания, Тайвань, Украина и Великобритания".

«Мы также проводим переговоры или работаем над технологическими усилиями с Германией, Индией, Нидерландами, Испанией, Украиной и Францией", - сообщил помощник министра обороны США.

В то же время, в докладе сенату США помощник министра обороны не сообщает какие-либо детали переговоров между Вашингтоном и Киевом по ПРО.

Как сообщалось, в конце марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не считает необходимым форсировать украинское участие в американской ПРО. “Этот вопрос не ко времени, и не сегодня мы должны давать этот ответ", - сказал В.ЮЩЕНКО.