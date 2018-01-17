Во Львове СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области разоблачили во Львове администратора антиукраинских групп в соцсетях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления СБУ, оперативники спецслужбы установили, что модератор размещал в Интернете материалы с призывами к изменению границ территории Украины и высказывался в поддержку террористических организаций «ЛНР/ДНР».

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«Во время санкционированного обыска по месту жительства пророссийского пропагандиста правоохранители, в рамках ранее открытого СБУ производства по ст. 258-3 УК Украины, обнаружили технику и носители информации, которые будут переданы на экспертизу», - отмечается в сообщении. Продолжается досудебное следствие.

Как уточнил в комментарии УНИАН представитель облуправления СБУ Олег Александров, вечером 16 января оперативниками СБУ в жилище солиста Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой проводился обыск, который длился 2 часа. Во время обыска были изъяты техника и носители информации. Однако пресс-секретарь СБУ не уточнил, какие именно носители информации были изъяты и их количество.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ 16 января провели обыск в квартире солиста Львовского театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, которого активисты сайта «Миротворец» включили в свою базу за якобы антиукраинские взгляды.

Следственные действия проводятся в рамках ранее открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации), которое наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

Как сообщил 15 января на своей странице в Facebook артист Николай Санжаревский, он уже вернулся из-за границы во Львов и посетил областное управление СБУ.

«По собственной инициативе посетил СБУ. Имею назначенный день собеседования», - написал солист.