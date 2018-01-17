В Одессе еще один человек умер от кори
13:51, 17 января 2018Общество
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По данным министерства, умер взрослый человек.
С 2017 года в результате кори умерло 7 человек / фото УНИАН
В Одессе еще один человек умер от кори. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в результате заболевания корью умер взрослый человек.
«В общей сложности, с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них – 4 детей», - сообщили в Минздраве.
В мэрии Одессы данную информацию пока не комментируют.
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Как сообщал УНИАН, в Одессе на неделю продлены школьные каникулы из-за вспышки заболевания корью.
Как известно, в 2017 году от осложнений кори умерло 5 человек, из которых трое – дети.
В 2018 году в одном из районов Одесской области от кори умер 5-летний ребенок.
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