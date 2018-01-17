В Одессе еще один человек умер от кори. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в результате заболевания корью умер взрослый человек.

«В общей сложности, с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них – 4 детей», - сообщили в Минздраве.

В мэрии Одессы данную информацию пока не комментируют.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе на неделю продлены школьные каникулы из-за вспышки заболевания корью.

Как известно, в 2017 году от осложнений кори умерло 5 человек, из которых трое – дети.

В 2018 году в одном из районов Одесской области от кори умер 5-летний ребенок.