С Украины выдворили российского вора в законе ”Камо”

Сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Крыму 3 ноября в Ялте задержали гражданина Российской Федерации Камо САФАРЯНА (1961 г.р.), уроженца Грузии - ранее неоднократно судимого „вора в законе”, известного под кличкой „Камо”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УБОП, 6 ноября на основании ст. 32 Закона Украины „О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» вынесено постановление о выдворении К.САФАРЯНА за пределы Украины, а также ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

В этот же день задержанный покинул территорию Украины.

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