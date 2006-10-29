Состоится церемония награждения победителей конкурса “Обложка года в Украине”

Сегодня в 18:00 состоится церемония награждения победителей Второго конкурса печатных изданий “Обложка года в Украине”. Организатор конкурса - Фонд развития печатных средств массовой информации. На церемонию приглашены выдающиеся художники Украины, России, политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и телевидения, дизайнеры, а также многие другие интересные люди: Ольга Сумска, Оксана Байрак, Диана Дорожкина, Андре Тан, Василий Вирастюк, Владимир Гришко, Тина Кароль, Александр Пономарев, Светлана Лобода, Геннадий Ветер, и группы «ВВ», «SMS», «Юркеш», «Скай», «Бум-Бокс» и др. Телеверсия конкурса будет транслироваться на канале Генерального информационного спонсора 1+1 (концерт-холл “Freedom”). Телефоны: 412-23-31, 249-35-31, 8-067-442-41-51.