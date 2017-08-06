Пограничники не пустили в Украину 13 незаконных мигрантов из Индии

Пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесса-авиа» не пустили в Украину 13 незаконных мигрантов из Индии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Иностранцы прилетели рейсом «Дубаи (ОАЭ) - Одесса», однако во время мероприятий пограничного контроля не смогли подтвердить цели своей поездки в нашу страну. Сейчас иностранцы как потенциальные незаконные мигранты будут возвращены обратным рейсом", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в рамках совместных профилактических мероприятий «Мигрант» оперативные сотрудники Госпогранслужбы, Национальной полиции и представители Государственной миграционной службы выявили 4 иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине.

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Так, в Житомире были выявлены двое граждан Азербайджана, на которых составлены протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях, дела направлены в суд. В Виннице за аналогичные правонарушения задержаны двое граждан Анголы.

Сотрудниками ГМС на них также составлены протоколы по ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном выдворении с территории Украины.