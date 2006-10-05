Азаров: правительство начало системную подготовку расширенного соглашения с ЕС

Правительство Украины начало системную подготовку расширенного соглашения с Европейским Союзом.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом ФРГ в Украине Райнгардом ШЕФЕРСОМ.

Как сообщается на Правительственном портале, стороны обсудили актуальные вопросы подготовки ко второму заседанию группы высокого уровня Украина-Германия, которое состоится через две недели, а также очертили проблемы, которые необходимо рассмотреть во время подготовки к подписанию так называемого расширенного соглашения между Украиной и Европейским Союзом. Поскольку его подписание планируется на следующий год, во время председательства Германии в ЕС, консультации в ходе подготовки с немецкой стороной будут способствовать более эффективному решению вопросов, отмечает пресс-служба Минфина.

“Задача европейской интеграции остается приоритетной для нашего правительства, и премьер-министр по возвращении из Брюсселя поставил четкое задание скоординировать системную работу всех министерств и ведомств по подготовке нового соглашения с ЕС”, - сказал Н.АЗАРОВ. Он также напомнил, что у членов нынешнего правительства есть позитивный опыт участия в различных этапах евроинтеграционных процессов, которые проводились на протяжении 2003-2004 годов.

Министр финансов Украины проинформировал посла ФРГ об идеологии проекта государственного бюджета Украины на 2007 год, в котором начнется воплощение приоритетов социально-экономического развития страны, определенных компромиссом политических сил, и о стратегии правительства относительно повышения инвестиционной привлекательности Украины.