В Евпатории до сих пор разбирают завалы

В настоящее время продолжается разбор завалов на месте взрыва пятиэтажного жилого дома в Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, спасатели МЧС разгребают строительные конструкции, которые провалились в подвальные помещения дома.

В настоящее время работы ведутся на уровне подвала. По данным на 15.00, количество жертв взрыва не изменилось и составляет 27 человек. Количество спасенных также не изменилось – спасен 21 человек, из них пять находится в больнице.

Недавно на место чрезвычайного происшествия прибыло крымское руководство – глава парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА. Кроме того, на месте чрезвычайного происшествия находится руководство Евпатории.

В работах по разбору завалов задействованы порядка 250 сотрудников МЧС. Спасатели, как сообщил по телефону УНИАН помощник начальника крымского ГУ МЧС Владимир ИВАНОВ, работают посменно. Когда будут завершены работы, точно сказать невозможно. Спасатели надеются, что к концу сегодняшнего дня работы будут закончены. Спасатели работают и вручную, и с применением спецтехники, в частности кранов.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.