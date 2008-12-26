1003 ДТП произошло в Украине за минувшие сутки

В Украине в течение минувших суток произошло 1003 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли, 135 - ранены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

В частности, вчера в 23.15 в Запорожской области, на автодороге “Одесса - Мелитополь - Новоазовск”, женщина-водитель автомобиля "Skoda Octavia", двигаясь в направлении Бердянска, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем "Volkswagen Jetta", который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель, четверо пассажиров автомобиля "Volkswagen" и пассажир автомобиля "Skoda" получили телесные повреждения. Среди травмированных 14-летний ребенок.