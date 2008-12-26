Луценко разрешит свободно продавать травматические пистолеты

В начале 2009 года всем "сознательным" гражданам Украины будет разрешено свободно приобретать травматические пистолеты, объявил министр внутренних дел Юрий Луценко, выступая в эфире "5 канала".

Луценко, в частности, заявил, что он имеет в виду пистолеты научно-производственного объединения "Форт" (на сайте предприятиязначатся 8 моделей травматических пистолетов). По его словам, после покупки пистолет нужно будет зарегистрировать в разрешительной системе МВД.

"Надеюсь, что уже в январе этот вопрос будет юридически урегулирован", - заявил Луценко, заметив, что соответствующие документы готовятся в МВД в срочном порядке. По словам министра, пистолеты смогут купить все категории граждан, "кроме наркоманов и алкоголиков".

Министр также сообщил, что, по статистике, уровень преступности в крупных городах – Киеве, Одессе, Донецке, Днепропетровске и Львове – за 2008 год вырос от 5 до 7 процентов.

"Следующий год будет годом максимальных организационных и финансовых усилий по улучшению условий работы милиции общественной безопасности", - заметил в связи с этим Луценко.