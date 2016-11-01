Парубий поддержал инициативу о введении статуса "пленный"

Как сообщила пресс-служба аппарата ВР, об этом шла речь сегодня во время встречи Парубия с куратором батальона «Кривбасс» Николаем Колесником и матерями бойцов, которые находятся в плену.

Колесник отметил, что Криворожский городской совет инициировал предоставление денежной помощи семьям пропавших без вести и пленных бойцов. В то же время такая инициатива может быть реализована при условии определения статуса «пленный» на законодательном уровне.

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Председатель парламента поддержал эту инициативу и отметил необходимость создания рабочей группы по этому вопросу в ближайшее время, где можно будет поделиться опытом и подготовить необходимые документы.