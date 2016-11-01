Правоохранители задержали мошенников, которые "помогали" устроиться в НАБУ

Как сообщает пресс-служба НАБУ, троих злоумышленников задержали в момент получения части неправомерной выгоды – 4 тысяч долларов.

Отмечается, что один из них выдавал себя за сотрудника НАБУ, используя псевдопосвідчення работника Бюро.

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"В сентябре 2016 года в НАБУ обратился один из кандидатов на должность детектива с заявлением о вымогательстве денежных средств за вынесение положительного решения о трудоустройстве. По данному факту Управления внутреннего контроля НАБУ открыло уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом")", - говорится в сообщении.

Во время обыска в автомобиле злоумышленников обнаружили около десятка резюме лиц, которым предлагалось трудоустройство в других правоохранительных органах, а также документ (удостоверение) члена одной из общественных организаций с созвучным с названием НАБУ.

"Именно такие документы использовали злоумышленники, чтобы убедить кандидатов на должности в том, что они что-то могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Лица задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении", - сообщили в НАБУ.