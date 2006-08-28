Священники московского патриархата взяли пример с Калашникова

Сегодня священники Украинской Православной церкви Московского патриархата помешали работе съемочной группы “5 канала” на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе медиа-профсоюза.

Как рассказала медиа-профсоюзу журналистка Наталия ТУГУЗОВА, около 14 часов на съемочную группу напали архиепископ ПАВЕЛ, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, священники, церковный охранник и люди в гражданском.

«Мы готовили материал о поместной церкви», - сказала Н.ТУГУЗОВА. «За комментариями обратились к настоятелю храма, отцу ПАВЛУ. Но тот в ответ обвинил “5-й канал” во лжи, развернулся и пошел прочь. Но увидев, что мы продолжаем его снимать, вернулся вместе с другими священниками. Вместе они положили оператора телеканала на землю, отобрали камеру, а с ней и кассету».

Как утверждает Н.ТУГУЗОВА, факт нападения зафиксировали фотоаппаратом туристы, которые были рядом. «Хоть качество записи и не очень хорошее, однако участников этого инцидента, включая настоятеля храма, который принимал в этом участие, распознать можно», - сказала Н.ТУГУЗОВА.

“Заявление Н.ТУГУЗОВОЙ по поводу нападения зарегистрировали в Печерском районном отделе милиции”, - отмечает медиа-профсоюз, - и просит правоохранительные органы тщательным образом расследовать этот инцидент, и обратить внимание на то, что нападение на журналистов произошло во время выполнения ими профессиональных обязанностей”.