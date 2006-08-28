Наталия Мосейчук переходит с ”5-го” канала на ”1+1”

Ведущая “5 канала” Наталия МОСЕЙЧУК переходит на канал "1+1", где будет вести утренние и дневные выпуски новостей "ТСН" и стает автором нового проекта "Линии судьбы".

Как сообщает Украинская правда, работая ведущей на 5 канале, Н.МОСЕЙЧУК с 2004 года имела собственный авторский проект "VIP-женщина", вела выпуски новостей "Время" и избирательные телемарафоны.

Генеральный продюсер “5 канала” Юрий СТЕЦЬ рассказал в интервью изданию Телекритика, что Н.МОСЕЙЧУК говорила с ним о возможном переходе на телеканал "1+1" еще 4-5 месяцев назад.

"Я точно знаю, что это не желание больше заработать и не желание, собственно, уйти с "5 канала". У нее была мечта работать на "1+1" и, думаю, именно в этом следует искать причины", - сказал он.

Ю.СТЕЦЬ также сообщил, что канал ведет переговоры с ведущими других каналов.

"Говорить о фамилиях тех, кто придет, сейчас некорректно, потому что они пока работают на других телеканалах. На данный момент вечерний прайм программ "Время новостей" и "Время" имеет два лица: Лида ТАРАН и Наталия ЯКИМОВИЧ", - сказал он.

В то же время продюсер ТСН Владимир КАРТАШКОВ сообщил, что приход Н.МОСЕЙЧУК "логично отвечает ходу событий на канале "1+1".

"Параллельно с коррекцией и совершенствованием эфира ТСН, на канале возникла потребность в профессионале для создания нового проекта "Линии судьбы", в котором бы известны личности, - те же, собственно, герои новостей - демонстрировали бы непубличную сторону своей жизни", - сказал он.

Напомним, ранее “5 канал” покинули Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений ГЛИБОВЕЦКИЙ и Роман СКРИПИН.