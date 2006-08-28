Как превратить в деньги заброшенную могилу

В Енакиево работники уголовного розыска задержали троих молодых людей, которые разорили на городском кладбище более 30 могил.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью главного управления МВД в Донецкой области, двум задержанным - по 16 и 17 лет, а руководил ими 35-летний местный житель.

Днем подозреваемые приходили на кладбища города, выбирали заброшенную могилу с оградой, а ночью ее демонтировали. Потом подельники разрезали металл на куски, чтобы скрыть, где его добыли, и сдавали в приемные пункты.

На сегодняшний день установлен 31 эпизод преступной деятельности группы. Ее руководитель арестован и находится в следственном изоляторе. С двух других участников группы взята подписка о невыезде.