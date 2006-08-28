Бывшее руководство КСЗ призывает рабочих не приступать к работе

Бывшее руководство ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) способствует саботажу на предприятии и призывает рабочих не приступать к работе. Об этом УНИАН сообщил помощник председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» по юридическим вопросам Алексей ШТАМБУРГ.

"Бывшее руководство способствует саботажу… говорит рабочим, что не нужно выходить на работу…", – сказал А.ШТАМБУРГ.

А.ШТАМБУРГ сообщил, что большинство работников завода, после сегодняшнего митинга приступило к своей работе, и завод работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 500 работников Кременчугского сталелитейного завода провели митинг. На митинге рабочие слушали выступления старого руководства завода, которое призывало рабочих разойтись по домам, и нового руководства, призывавшего всех работников пройти к рабочим местам.

Так, выступая с импровизированной трибуны - кузова «КамАЗа», представители старого руководства завода призывали работников не приступать к работе, пока в законодательном порядке не будет разрешен конфликт.

Новый председатель правления предприятия Дмитрий ЧЕРНЕНКО призывал работников не поддаваться на провокации и приступить к работе.

25 августа т. г. на предприятии было сменено руководство. Кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Дмитрий ЧЕРНЕНКО.

17 мая, часть акционеров завода (группа “ТАС”) провела в Днепропетровске собрание, назначив председателем наблюдательного совета сталелитейного завода председателя компании “ТЭКО-Днепрометиз” Валерия НОВИЦКОГО вместо Павла ЛЕБЕДЕВА, а также председателем правления завода Д.ЧЕРНЕНКО вместо А.ХОЛОШИНА; утвердила новых членов правления и членов наблюдательного совета.

Но, правление завода во главе с А.ХОЛОШИНЫМ, которое представляет интересы группы банка “Форум”, до ночи 25 августа осуществляло оперативное управление предприятием. Они заявляли о незаконности собрания акционеров 17 мая, а также всех последующих собраний, инициированных акционерами от группы “ТАС”.

В то же время, в соответствии с приказом по ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» № 1-К от 25 августа 2006 года «О вступлении в полномочия председателя правления», Д.ЧЕРНЕНКО приступил к исполнению своих должностных обязанностей – председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Новое руководство завода подтверждает, что в течение 45 суток будет проведено собрание акционеров, на котором будут учтены интересы все акционеров.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский сталелитейный завод создан в 1966 году, с 1990 стал открытым акционерным обществом. С 2003 по 2005 объем выпуска стального литья увеличился с 35000 до 116000 тонн. Объем реализации за тот же период вырос с 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибыль за последние три года составила 10 млн. грн.