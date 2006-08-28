Члену ЦИК пришлось отстреливаться от нападавших

Член Центральной избирательной комиссии Игорь КАЧУР заявляет, что во время нападения на него двух мужчин, вынужден был использовать личное оружие.

Об этом И.КАЧУР сообщил корреспонденту УНИАН сегодня по телефону.

«Нападение произошло во дворе загородного дома моих родителей (под городом Васильковом Киевской области - УНИАН). Во двор вошли двое мужчин в неадекватном состоянии – то ли под действием наркотиков, то ли алкоголя, и стали угрожать мне и моей семье убийством. Они были в агрессивном состоянии, и когда завязалась драка, я достал свой пистолет и начал отстреливаться», - сказал И.КАЧУР. По его словам, один из нападавших представился офицером КГБ.

Член ЦИК уточнил, что стрелял на поражение в область корпуса одного из нападавших. «Я знаю, что пуля попала в нападавшего, но подробностей не знаю», - отметил он. И.КАЧУР добавил, что имеет три огнестрельных оружия, которые зарегистрированы в установленном порядке. Пистолет, из которого он производил выстрелы во время нападения, передан в правоохранительные органы для проведения экспертизы.

Вместе с тем, И.КАЧУР не стал выдвигать возможные версии нападения. «Я не исключаю, что моя позиция в ЦИК кого-то не устраивает, но это не моя проблема. Правоохранительные органы должны разобраться. Милиция задержала нападавших. Я направил заявление прокурору города Василькова и в правоохранительные органы», - пояснил он.

Член ЦИК также сообщил, что личность одного из нападавших установлена. «Он нигде не работает, состоит в конфликте с моей семьей, поскольку подозревается в ограблении дома моей семьи», - сказал И.КАЧУР.

Как сообщал УНИАН, 23 августа было совершено нападение на члена Центральной избирательной комиссии И.КАЧУРА. В результате преступления И.КАЧУР получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. В настоящее время он находится на стационарном лечении в больнице «Феофания». И.КАЧУР обратился в правоохранительные органы с заявлением об угрозе убийства и предоставления ему личной охраны.