В городе Голая Пристань Херсонской области на ежегодном фестивале «Сладкое чудо» победил фермер Александр НЕВДАХА ( что по-русски означает "неудачник" ) из села Новая Збурьевка, который вырастил арбуз весом 28,6 кг

Как сообщили корреспонденту УНИАН в мэрии г. Голая Пристань, нынешний победитель превысил прошлогодний более чем на 10 кг - в 2005 году лучшим был арбуз весом 18 кг.

Второе место присуждено 28-ми килограммовому арбузу, который также вырос на поле под Новой Збурьевкой.

На третьем месте - арбуз весом 26,8 кг, выращенный фермерским хозяйством "Саперави" и представленный на фестиваль Гладьковским сельсоветом.

В экспозиции принимали участие представители 7 сельсоветов. В рамках фестиваля также проводились выступления самодеятельных коллективов.

Фестиваль «Сладкое чудо» традиционно проводится в городе Голая Пристань в последнюю субботу августа с 2002 года.