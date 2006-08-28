Прокуроры всех стран соберутся в Париже

С 27 по 31 августа 2006 года в Париже проводится 11-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, участие в работе этого представительского форума принимает украинская делегация во главе с заместителем генерального прокурора Украины, президентом Украинской ассоциации прокуроров Александром ШИНАЛЬСКИМ.

В рамках конференции участники обсудят вопрос полномочия прокуроров в разных правовых системах относительно принятия процессуальных решений в криминальном и гражданском производстве, поделятся опытом решения проблем, которые возникают в их повседневной работе, а также обменяются мнениями, касающимися деятельности общественных объединений прокуроров.

Сегодня участники форума избрали руководящие органы. Вице-президентом конференции от Европы был избран заместитель генпрокурора Украины А.ШИНАЛЬСКИЙ.

На конференции запланировано выступление А.ШИНАЛЬСКОГО, во время которого он, в частности, обстоятельно проинформирует участников форума об организации II региональной конференции прокуроров государств Центральной и Восточной Европы и Средней Азии, которая состоится в столице Украины 21-22 сентября 2006 года.