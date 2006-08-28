Памятник Мазепе на Харьковщине - не первый в Украине

Как сообщил вчера УНИАН, в Харьковской области планируют установить памятник гетману Ивану Мазепе. Монумент в честь выдающегося государственного деятеля планируют открыть 25 июля 2007 года - в день 320-летия избрания Ивана Мазепы гетманом Украины. Местом сооружения памятника выбран райцентр Коломак.

Поселок Коломак для установления памятника избран не случайно - 25 июля 1687 г. на реке Коломак состоялся военный совет, который избрал Ивана Мазепу гетманом Украины.

Однако указание, что памятник в поселке Коломак будет первым в Украине памятником гетману Ивану Мазепе, неточно. Первый в Украине памятник Мазепе был установлен Международным образовательным фондом им. Ярослава Мудрого 8 ноября 1994 года на родине гетмана - в селе Мазепинцы Белоцерковского района Киевской области.