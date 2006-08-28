Азаров заявляет, что получил удар в спину от Еханурова

Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что ряд решений предыдущего правительства, в том числе и в бюджетной сфере, были «ударом в спину». Об этом он рассказал в интервью журналу «Профиль» от 28 августа.

В частности, относительно выполнения бюджета этого года, Н.АЗАРОВ отметил, что его «необходимо пересмотреть». «Сейчас Министерство финансов готовит предложения, которые правительство проанализирует, а затем передаст на рассмотрение в Верховную Раду», - добавил первый вице-премьер. По его словам, бюджет-2006 «несбалансирован и нереален, а бюджетная роспись спланирована так, что основные доходы и расходы приходятся на четвертый квартал текущего года».

«Это делалось специально и сознательно, ведь было очевидно, что в июле-августе будет работать уже другой Кабинет Министров. Сейчас отклонение от бюджетной росписи составляет около 7 млрд. грн.», - говорит Н.АЗАРОВ.

«Еще одна красноречивая цифра - расходные статьи бюджета за семь с половиной месяцев были профинансированы за счет остатков денег на едином казначейском счете. В сумме 11 млрд. грн.! Я могу сказать, что это за деньги. Это средства, вырученные от продажи «Криворожстали». По сути, предыдущие правительства существовали, «проедая «Криворожсталь». То есть прежнее руководство Министерства финансов не могло не видеть того, что реальные доходы бюджета отставали от запланированных бюджетной росписью расходов. Вместе с тем ничего не предпринималось - правду никто не говорил, а просто проедались деньги, которые находились на остатке казначейского счета», - уверен Н.АЗАРОВ. Он добавил, что когда он «принимал дела, на казначейском счете вообще была критично малая сумма - 1,5 млрд. грн.». «В результате Кабинет Министров был вынужден принимать срочные меры, так как такой уровень остатков - это ненормально. Сейчас на казначейском счету около 3 млрд. грн. Это позволяет устойчиво финансировать расходы бюджета в пределах его доходов, и сейчас, в рамках выполнения антикризисной программы, мы планируем провести комплекс мероприятий по сбалансированию финансовой ситуации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Относительно возможных рисков, связанных с выполнением бюджета-2006 Н.АЗАРОВ отметил: «Безусловно, нас не может не тревожить ситуация, связанная с корпоративными финансами. Перед руководителями НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныця», НАЭК «Энергоатом» поставлена задача сбалансировать финансовую ситуацию».

Н.АЗАРОВ обратил внимание, что «3-4 августа правительство Юрия ЕХАНУРОВА приняло большое количество постановлений, которые абсолютно необоснованно, без ресурсов увеличивали расходную часть бюджета на 5 млрд. грн. Мы были вынуждены отменить действие этих нормативных актов». Он уточнил, что речь идет о решении освободить «Укрзализныцю» от обязательных платежей в бюджет, а свободные средства перенаправить на финансирование строительства железнодорожной ветки «Рени-Измаил». «Проектная стоимость этой ветки равняется 3,5 млрд. грн. Естественно, данное решение было отменено. Профицита бюджета у нас пока нет. Напротив - острая нехватка средств. И принимать подобные решения 3-4 августа, сдавая дела, - сродни удару в спину... А я хочу напомнить, что 4 августа в это здание пришло новое правительство… Конечно, за такое мы не можем говорить спасибо», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также обратил внимание, что по состоянию на сегодня Государственная налоговая администрация не выполняет план почти на 2 млрд. грн.