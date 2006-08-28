Луценко подставил свое министерство окончательно

Коллегия судей палаты по гражданским делам Апелляционного суда Киева не удовлетворила жалобу министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на постановление Печерского районного суда столицы, который признал не соответствующим действительности высказывание министра в адрес народного депутата Евгения КУШНАРЁВА в телепередаче «Свобода слова», которая вышла в эфир в марте 2006 года на телеканале ICTV.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей палаты по гражданским делам Апелляционного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Печерский районный суд города Киева признал не соответствующими действительности обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в адрес Е.КУШНАРЁВА в злоупотреблении служебным положением во время пребывания последнего на должности председателя Харьковской областной государственной администрации, прозвучавшие из уст министра третьего марта в ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Гражданский иск Е.КУШНАРЁВА и его сына Андрея о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворен частично, поскольку истцы подавали иск как к Ю.ЛУЦЕНКО, так и к Министерству внутренних дел в целом, а суд удовлетворил их иск только в части, касающейся МВД, то есть обязал министерство опровергнуть на протяжении месяца в такой же способ обнародованную Ю.ЛУЦЕНКО информацию в передаче «Свобода слова» и извиниться перед Е.КУШНАРЁВЫМ, а также взыскать с МВД как компенсацию за нанесенный моральный ущерб 1 грн., и выплатить истцу средства, которые он потратил на судебный процесс.