Филатов предлагает провести "Евровидение" в Днепропетровске





Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Борис Филатов отметил, что Днепропетровск остановил «русский мир», приютил 76 тысяч переселенцев с украинского Донбасса, стал родиной добровольческого движения, когда началась агрессия со стороны Российской Федерации. Кроме того, город является сердцем казацкого края, здесь сосредоточены сильнейшие и крупнейшие национальные общины.

«Это лишь несколько причин провести «Евровидение» в Днепропетровске. На завтра готовлю обращение к премьер-министру», – сообщил городской голова.

По мнению Бориса Филатова, успешному проведению конкурса будет способствовать наличие в городе развитой инфраструктуры, а также единство команд городского, областного советов и облгосадминистрации.