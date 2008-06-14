Водолазы ищут 12 горняков на шахте им. Карла Маркса

На енакиевской шахте им. Карла Маркса водолазы спускаются в зумпф шахтного клетьевого (людского) ствола для поиска 12 горняков, которые остаются под землей в результате аварии.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, сегодня по состоянию на 6.00 на шахте уже выполнялись работы по обследованию водолазами зумпфовой части ствола, но в связи с плохой видимостью и большой глубиной клеть с пострадавшими горняками пока не нашли.

В настоящее время на шахте продолжаются восстановительные работы – проведена разведка вентиляционной сбойки на горизонте 1000 м, продолжается восстановление водоотлива на горизонтах 500 м и 750 м.

Отделение горноспасателей обеспечивают контроль безопасного проведения работ в стволе; на горизонтах 500 и 750 м., а также на поверхности.