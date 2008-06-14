Есть ли жизнь после вывода Черноморского флота?

Украина изучает вопрос о возможности создания в Севастополе глубоководного порта.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, отвечая на вопрос, планирует ли Украина развивать инфраструктуру в Севастополе после вывода Черноморского флота Российской Федерации в 2017 году.

«Вопрос серьезно анализируется всеми ветвями украинской власти, особенно в контексте использования Севастополя и его природных условий как рекреационной зоны и как глубоководного, практически единственного глубоководного порта на пространстве Черного моря, которое может стать стратегическим пунктом глобальной торговли по линии Глобальный мир – Евразия», - сказал он.

По словам А.ЧАЛОГО, кроме Констанцы, нет глубоководного порта, который бы мог принимать крупнотоннажные корабли и обеспечить морскую торговлю по линии Тихий океан – Атлантический океан – Черное море – Евразия.

При этом А.ЧАЛЫЙ не исключил, что в проекте по созданию глубоководного порта в Севастополе Украина будет сотрудничать с Россией.