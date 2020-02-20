Суд отказался изменить меру пресечения подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Антоненко останется под стражей до 4 апреля.

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов отказался изменить меру пресечения для ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания защита ходатайствовала о перемещении Антоненко из стеклянного бокса в зал заседаний, чтобы обеспечить общение с адвокатами и полноценное участие в судебном процессе.

Судья Соколов отклонил ходатайство адвокатов.

Прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Зузак заявил, что, по его мнению, суд не должен удовлетворять ходатайство защиты об изменении меры пресечения Антоненко, поскольку с момента избрания (продления) меры пресечения не прошло одного месяца, а новые аргументы защитой якобы не предоставлены.

Адвокат Станислав Кулик в очередной раз отметил, что рост человека, который фигурирует на видео правоохранителей с места убийства Шеремета, составляет 170 см.

Прямо в зале заседаний Кулик установил ростометр, на котором рулеткой отмерил 170 см, и попросил Антоненко снять обувь и стать рядом с ним. В результате все присутствующие в зале визуально могли увидеть, что Антоненко значительно выше отметки - его рост составляет около 180 см.

"После того, как мы продемонстрировали, что Антоненко значительно выше упомянутого лица, подложившего взрывчатку под машину, любое подозрение не может быть обоснованным", - подчеркнул он.

В свою очередь, адвокат Дмитрий Круговой заявил, что не видит рисков для следствия в случае изменения меры пресечения и отрицает возможность сокрытия Антоненко от следствия.

В подтверждение слов Кругового Кулик отметил, что на каждом заседании защита просит суд изъять загранпаспорт у Антоненко, чтобы исключить его побег, которого опасается следствие.

Прокурор возразил против удовлетворения ходатайства об изменении меры пресечения любой другой, не предусматривающей содержания под стражей. По его мнению, Антоненко может скрыться от следствия и скрыть доказательства по делу.

Сам Антоненко отметил, что не собирается бежать, и готов являться по любому вызову следствия.

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Он отметил, что "устал находиться под стражей" и хочет увидеть свою семью, в частности, двух малолетних дочерей, у одной из которых 1 марта день рожденья.

Судья Соколов принял решение отказать в удовлетворении ходатайства защиты.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, вместе с ним закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд арестовал, Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.