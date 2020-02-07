В Раде хотят создать временную следственную комиссию по делу Шеремета

Планируется, что в комиссию войдут представители разных фракций, кроме «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Группа депутатов зарегистрировала в Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила депутат от «Евросолидарности» Ирина Фриз, передает Громадське.

«Мы стремимся реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновных назначали, чтобы теряли репутацию те или иные чиновники, правоохранительные органы, судебная система. Именно поэтому будет создана ВСК», – сказала она.

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Планируется, что в комиссию войдут представители разных фракций, кроме «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Также в деле фигурирует супруги- добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

24 января суд изменил Дугарь меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Он действует до 8 февраля.