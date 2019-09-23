Вятрович объяснил, почему хотел отменить выходные 8 марта и 9 мая

Экс-глава Института национальной памяти считает важным отдалиться от страны-агрессора даже в вопросе календаря.

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович обьяснил, почему при пересмотре календаря праздников в Украине, считал одной из главных задач выйти из единого ритма с Российской Федерацией.

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По его словам, "главное, чтобы не так, как в России" – это правильная мотивация для украинцев, передает Главред.

"Убежден, что единый ритм с Российской Федерацией, то есть государством-агрессором, которая ставит под сомнение украинскую независимость и свободу – это то, что делает возможным порабощение Украины, - сказал Вятрович.

Вятрович считает, что, например, отмена выходного на 8 марта и перенос выходного дня с 9 на 8 мая – правильное решение для того, чтобы отдалиться от РФ.

"Другой ритм - это то, что отдаляет нас от России и идет на пользу Украине. А любое сближение с Россией или сходство с ней будет использовано Москвой для порабощения Украины", - заявил эксперт.