В Одессе улучшилось состояние здоровья двух пострадавших в ужасном ДТП

В реанимации остается молодая женщина.

В Одессе двух пострадавших в результате столкновения автоцистерны и маршрутки, которое произошло 21 сентября, перевели из реанимации в общие отделения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявила и.о. директора департамента охраны здоровья Одесской ОГА Оксана Рокунець-Сорочан.

По ее словам, 21 сентября в Одесскую областную клиническую больницу и Одесскую городскую клиническую больницу №11 доставили четырех пострадавших. Один человек был в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, один - в состоянии между средним и тяжелым степеням тяжести.

«Сегодня в областной больнице двух людей перевели из реанимации в нейрохирургическое и травматологическое отделения. Один человек - водитель - продолжает находиться в спецпалате под охраной, в травматологическом отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», - рассказала Рокунець-Сорочан.

Четвертая пострадавшая - молодая женщина - находится в ГКБ №11. Ее состояние стабилизировалось, но остается тяжелым, женщина находится в реанимации.

Как отмечалось, все четверо обеспечены необходимыми медицинскими препаратами.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водителя грузовика задержали. Сегодня в Одесской области объявлен траур по погибшим.