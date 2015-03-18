В Луганской области подорвался грузовой поезд с углем для Украины - СМИ

Поезд частично сошел с рельсов, уголь рассыпался в разные стороны, передает ТСН.

По предварительным данным, пострадавших нет. Взрыв произошел около восьми вечера недалеко от 29-того блокпоста.

Первыми об этом сообщили российские каналы.

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Позже эту информацию корреспондентам ТСН подтвердили и украинские разведчики. По словам наших военных, возобновить поставки угля будет непросто, ведь эту территорию сложно полноценно охранять.

Как передает Дождь со ссылкой на боевиков, из-за подрыва железнодорожных путей прекратилось сообщение между территориями, контролируемыми властями Украины и луганскими сепаратистами.