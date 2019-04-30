"Стеснение пропало": Ани Лорак оголила грудь, поздравляя своего друга с днем рождения (фото)
18:06, 30 апреля 2019Общество
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Отметим, что Киркоров является крестным отцом дочери Ани Лорак Софии.
Лорак давно дружит с Киркоровым / фото instagram.com/anilorak
30 апреля российскому певцу Филиппу Киркорову исполнилось 52 года. Ани Лорак уже успела поздравить его с днем рождения.
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Сначала артистка выложила фрагмент новой песни Киркорова "Стеснение пропало", а позже - совместное фото с певцом.
"Happy birthday! Пусть радость, улыбки и любовь наполняют твою жизнь. Счастлива, что у меня есть такой замечательный, невероятный и талантливый друг! Спасибо, что ты есть", - говорится в ее сообщении.
На опубликованном совместном снимке с Киркоровым Ани Лорак обнажила пышную грудь в глубоком декольте. В кадре звезды выглядят счастливыми.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взбудоражила сеть, показав кадры с отдыха в Турции.
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