"Стеснение пропало": Ани Лорак оголила грудь, поздравляя своего друга с днем рождения (фото)

Отметим, что Киркоров является крестным отцом дочери Ани Лорак Софии.

30 апреля российскому певцу Филиппу Киркорову исполнилось 52 года. Ани Лорак уже успела поздравить его с днем рождения.

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Сначала артистка выложила фрагмент новой песни Киркорова "Стеснение пропало", а позже - совместное фото с певцом.

"Happy birthday! Пусть радость, улыбки и любовь наполняют твою жизнь. Счастлива, что у меня есть такой замечательный, невероятный и талантливый друг! Спасибо, что ты есть", - говорится в ее сообщении.

На опубликованном совместном снимке с Киркоровым Ани Лорак обнажила пышную грудь в глубоком декольте. В кадре звезды выглядят счастливыми.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взбудоражила сеть, показав кадры с отдыха в Турции.