В ГМС рассказали, сколько в Украине беженцев и из каких стран

Больше всего с просьбой о защите обращаются граждане Афганистана, России, Бангладеш, Сирии, Ирака и Сомали.

На учете территориальных органов Государственной миграционной службы (ГМС) по состоянию на 1 марта находится 1799 беженцев и 768 лиц, которые нуждаются в дополнительной защите.

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Об этом сообщили в ГМС в ответ на запрос радио Свобода. В Миграционной службе отметили, что больше всего с просьбой о защите обращаются граждане Афганистана, России, Бангладеш, Сирии, Ирака и Сомали.

Согласно украинскому законодательству, беженец – это лицо, которое не является гражданином Украины и вследствие обоснованных опасений стать жертвой преследований по признакам расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться этой защитой вследствие таких опасений.

Лицо, требующее дополнительной защиты, не является беженцем согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола относительно статуса беженцев 1967 года, но нуждается в защите, поскольку вынуждено было прибыть в Украину вследствие угрозы его жизни, безопасности или свободе в стране происхождения.