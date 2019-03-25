"Хороша украиночка!": Настя Каменских вернулась к своей старой прическе и покорила Instagram
11:31, 25 марта 2019Общество
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Артистка завила свои густые волосы в мелкие кудри.
Поклонником певицы очень понравился такой образ Насти / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских снова вернулась к своей самой известной прическе - артистка завила свои густые волосы в мелкие кудри.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Поклонником певицы очень понравился такой образ Насти. За 3 часа ее фото собрало 43 тысячи лайков.
"Какая Вы красивая!", "Красивые волосы!!! Хороша украиночка!", "Шикарные волосы!", "Волосы класс", "Русалочка", - пишут комментаторы.
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