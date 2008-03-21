Украина продолжит миротворческую миссию в Косово

Украина не планирует отзывать свой миротворческий контингент из Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО после завершения заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Миротворческая деятельность Украины будет продолжена. Вопрос о выведении нашего контингента из Косово не стоит», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что будет проведено дополнительное тщательное расследование обстоятельств ранения миротворцев и гибели одного из них в Косово. По словам министра, МИД постоянно контактирует по этому поводу с Секретариатом ООН.

В.ОГРЫЗКО также заверил, что будут искаться новые пути и средства для обеспечения безопасности украинских миротворцев, в том числе в контексте взаимодействия с KFOR (миротворческие подразделения, действующие в Косово по мандату НАТО – УНИАН).

В.ОГРЫЗКО также выразил соболезнование семье погибшего украинского офицера, отметив, что это непоправимая утрата.

Отвечая на вопрос журналистов, министр высказал мнение, что вполне нормальной является ситуация, что в демократическом государстве народные депутаты затрагивают вопрос о выведении миротворцев "Это право депутатов, ставить такой вопрос, а право остальных - соглашаться или не соглашаться с теми или иными выводами", - добавил В.ОГРЫЗКО.