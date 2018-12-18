Брежнева в латексе поразила стройной фигурой (фото)
14:06, 18 декабря 2018Общество
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Брежнева позирует в черных лаковых штанах, идеально подчеркивающих ее стройную фигуру, и бархатной блузке в тон.
Образ Вера дополнила стильными аксессуарами / Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников дерзким образом.
Снимками певица поделилась в своем Instagram.
На фото Брежнева позирует в черных лаковых штанах, идеально подчеркивающих ее стройную фигуру, и бархатной блузке в тон. Образ она дополнила стильными аксессуарами.
"Как всегда, шикарна", "Сказочно хороша", "Звезда в собственном сиянии", "Вера, какая же Вы красивая! Просто неприлично быть такой красивой", – восхитились комментаторы.
Как сообщал УНИАН, 36-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа.
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