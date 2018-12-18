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Брежнева в латексе поразила стройной фигурой (фото)

14:06, 18 декабря 2018
Общество
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Образ Вера дополнила стильными аксессуарами / Instagram Вера Брежнева

Снимками певица поделилась в своем Instagram.

На фото Брежнева позирует в черных лаковых штанах, идеально подчеркивающих ее стройную фигуру, и бархатной блузке в тон. Образ она дополнила стильными аксессуарами.

"Как всегда, шикарна", "Сказочно хороша", "Звезда в собственном сиянии", "Вера, какая же Вы красивая! Просто неприлично быть такой красивой", – восхитились комментаторы.

Как сообщал УНИАН, 36-летняя Вера Брежнева показала лицо без макияжа.

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Теги: #певица#Вера Брежнева